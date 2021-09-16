Haber Giriş: 16 Eylül 2021 Perşembe 08:18Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Karadeniz'de kuvvetli yağış bekleniyor
Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yerel kuvvetli yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yağışların, İç Anadolu’nun güneyi, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin ve Tokat çevrelerinde yerel olarak kuvvetli(21-50 kg/m²) olacağı tahmin ediliyor.
16 Eylül 2021 (Perşembe)— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) September 16, 2021
Kuvvetli Yağışa Dikkat!
Hava Sıcaklığı: İç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/eNjXgG3YN6
Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yerel kuvvetli rüzgar ve fırtına, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Etiketler: Karadeniz Bölgesi Yağış Hava Durumu Meteoroloji Sağanak
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