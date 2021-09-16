Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yağışların, İç Anadolu’nun güneyi, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin ve Tokat çevrelerinde yerel olarak kuvvetli(21-50 kg/m²) olacağı tahmin ediliyor.

16 Eylül 2021 (Perşembe)

Kuvvetli Yağışa Dikkat!

Hava Sıcaklığı: İç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/eNjXgG3YN6 — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) September 16, 2021

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yerel kuvvetli rüzgar ve fırtına, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.