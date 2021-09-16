Yeni Riva Yolu'ndan Riva istikametine giden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil kontrolden çıktı.

Aydemir Cenefe Viyadüğü'nün refüjüne çarpıp havalanan otomobil, karşı yönden gelen otomobilin üzerine düştü ve ardından takla atarak savruldu.

Üzerine araç düşen otomobil de refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Daha sonra savrulan araç, bariyerlere çarparak durdu.

Araçlarda sıkışarak ağır yaralanan 6 kişi, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralılardan Hasan Yıldırım ile Sabiha Yıldırım olay yerinde yaşamını yitirdi.

Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan ismi öğrenilemeyen bir kadın da tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Hasan ve Sabiha Yıldırım'ın cesetleri de Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yolun Kavcık istikameti, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Ekiplerin yolu açma çalışmaları sürüyor.