Haber Giriş: 16 Eylül 2021 Perşembe 01:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana için sağanak uyarısı
Adana'nın güney ve doğu çevrelerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, söz konusu sağanak ve gök gürültülü sağanakların, sabah saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.
Bu sebeple sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Etiketler: Adana Sağanak Meteoroloji Hava Durumu
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