Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi 12:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da 821 düzensiz göçmen yakalandı, 3 şüpheli gözaltında
[AA (Arşiv)]
Van'da ekipler göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarını hız kesmeden sürdürüyor. Geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda 821 düzensiz göçmen yakalandı, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinesi ve talimatları doğrultusunda İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 17-23 Ekim'de operasyonlar düzenlendi.
Göçmen kaçakçılığının önlenmesi amacıyla yapılan operasyonlarda 821 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Göçmenler adli ve idari işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezine sevk edildi, 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Van Düzensiz Göçmenler Kaçakçılık
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