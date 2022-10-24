Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi 12:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da 21 aracın lastiklerini kesen şüpheli gözaltına alındı
[Fotograf: AA]
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir kişinin 21 aracın lastiklerini kestiği ihbarı üzerine çalışma başlatan ekipler, 18 yaşındaki şüpheliyi gözaltına alındı.
Emek Zekaigümüşdiş Mahallesi'nde araçlarının lastiklerinin kesildiğini fark eden mahalle sakinleri durumu polise bildirdi.
Bunun üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, cadde ve sokaklardaki kameraların kayıtlarını inceleyerek şüphelinin 18 yaşındaki G.Ş. olduğunu tespit etti.
G.Ş, lastikleri kestiği bıçakla yakalandı.
Etiketler: Bursa
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