Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi 10:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kütahya'da işçi servisi traktörle çarpıştı: 22 yaralı
[Fotograf: İHA]
Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, işçileri taşıyan midibüsün pancar yüklü traktörle çarpışması sonucu 22 kişi yaralandı.
İbrahim U. yönetimindeki işçi taşıyan midibüs, Tavşanlı-Kütahya kara yolunun 20. kilometresinde aynı yöne seyreden Mükerrem G'nin kullandığı pancar yüklü traktör römorkuna arkadan çarptı.
Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan midibüs sürücüsü ile araçtaki 21 işçi, ambulanslarla Kütahya ve Tavşanlı'daki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Kütahya Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Samsun'da elektrik kontağından çıkan yangın evi küle çevirdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz