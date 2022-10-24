Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi 10:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Yerel feribot seferleri ise sürdürülüyor.
Sabah saatlerinde boğaz açıklarında etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.
Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak, boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.
Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.
Yerel feribot seferleri ise sürdürülüyor.
Etiketler: Çanakkale
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