Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi 12:12Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Karbonmonoksitten zehirlenen aynı aileden 5 kişi hastanelik oldu
[AA (Arşiv)]
Zonguldak'ta karbonmonoksitten zehirlenen 5 kişilik aile hastanelik oldu. Hastanede kontrol altında tutulan 5 kişinin sağlık durumlarının iyiye gittiği öğrenildi.
Önceki gün Kilimli ilçesinde, 12 yaşındaki E.A., kardeşinin ağlamasına uyandı. Mide bulantısı yaşayan E.A. baygınlık geçirdi. Aile üyelerinin de benzer belirtiler göstermesi üzerine sağlık ekiplerine haber verildi.
Karbonmonoksit zehirlenmesi olduğu düşünülen aile üyeleri Atatürk Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından ZBEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi.
40 yaşındaki A.A., 45 yaşındaki B.A., 12 yaşındaki E.A., 6 yaşındaki B.A. ve 16 yaşındaki E.A.'nın hastanedeki tedavileri sürüyor.
Aile üyelerinin tedavinin ardından taburcu edileceği öğrenildi.
Etiketler: Zonguldak
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