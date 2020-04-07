Haber Giriş: Kaynak: AA
Van'da 55 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Van'ın Çaldıran ilçesinde İran sınırından atlarla yurda sokulan 55 kilogram eroin ele geçirildi.
Uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğü bölgede, jandarma ekipleri İran'dan atlarla uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti.
İlçenin Uzunburun mevkisinde gerçekleştirilen operasyonda 55 kilogram eroin ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Etiketler: uyuşturucu operasyonu İran sınırı iran çaldıran VanSon Güncelleme: 7 Nisan 2020 Salı 10:40
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