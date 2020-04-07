Haber Giriş: Kaynak: AA
Doğu'da 3 ilde sağanak bekleniyor
[Fotoğraf: AA]
Bugün yurdun doğu kesimlerinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Erzurum, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde ise aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, öğleden sonra Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Erzurum, Ağrı ve Iğdır'da aralıklı yağmur ve sağanak etkili olacak.
Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın kuzey yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır ve Erzincan'da 8, Tunceli'de 7, Ağrı'da 5, Erzurum, Kars ve Ardahan'da 1 derece ölçüldü.
Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise, Tunceli'de 18, Erzincan'da 15, Iğdır'da 13, Ağrı ve Erzurum'da 11, Kars ve Ardahan'da 9 derece olacak.
Etiketler: sağanak erzurum doğu anadolu ağrıSon Güncelleme: 7 Nisan 2020 Salı 10:31
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