Türkiye, koronavirüs salgınından korunmak için zamanında aldığı önlemlerle diğer ülkelere örnek olmaya devam ediyor.

Sürecin henüz başındayken okullarda eğitime ara verilme kararı da bu önlemlerin başında geliyordu. Karar sayesinde oluşabilecek riskler en aza indirildi ve EBA sistemi sayesinde öğrencilerin eğitimlerine TRT ekranlarından ve dijital ortamlardan devam etmesi sağlandı. Bu durum sadece veli ve öğrencileri etkilemedi.

[Fotoğraf: AA]

Kantinciler bu yıldan umudu kesti

Okulların geçici süreliğine eğitim vermemesi, İstanbul’da 3 bin Türkiye genelinde yaklaşık 25 bin kayıtlı okul kantinini de yakından ilgilendiriyor.

16 Mart 2020 itibarıyla hizmete ara veren kantinlerin kira ödemeleri de sözleşmelerindeki madde gereğince aynı tarihte durduruldu. Kantin işletmecileri, okullarda eğitim başlayana kadar, okul idarelerine kira ödemeyecek.

Türkiye Kantinciler Federasyonu Başkanı Vahap Osmanoğlu konu hakkında şunları söyledi:

“Sözleşmemizdeki 7'nci maddeye göre okullar Bakanlık kararıyla kapatıldığı için şu an bizden kira alınmıyor. Ancak sorun, biz kantincilerin önümüzdeki 6-7 ayı nasıl geçireceği. Okullar açılsa bile Ramazan ayı geliyor. Ramazan ayında çok fazla alışveriş yapılmıyor, satışlar yüzde 60-70 oranında düşüyor.”

[Fotoğraf: AA]

Mevcut dönemde kantincilerin bir birikim yapamadığının altını çizen Osmanoğlu, beklentilerinin her sene yapılan kira zammının bu sene yapılmaması olduğunu belirtiyor:

“Normalde yıl boyunca 180 gün civarı çalışıyorduk, bu sene koronavirüs nedeniyle 90 gün ancak çalıştık. Dolayısıyla kantinciler bir birikim yapamadılar. Her sene bu aylar kantincilerin sözleşme yenileme aylarıdır ve belli bir oranda kira artışı yapılır. Bizim talebimiz en azından bu sene kira artışının yapılmaması ve mümkünse kiralarda indirime gidilmesi. Çünkü kapalı bir mekanda kira artışı olmaz” dedi.

[Fotoğraf: AA]

Son kullanma tarihi olan ürünler iade ediliyor

Kantinlerin kapalı olması akıllara son kullanma tarihi yakın olan gıda ürünlerinin ne olacağını getiriyor. Binlerce kantinin tezgahında bulunan ürünlerin çoğu, okullar açıldığında kullanılamaz durumda olacak. Bu durum için başvurulan çözüm yolu ise iade.

“Biz firmalarla sürekli görüşüyoruz. Ürünlerini ide almalarını istiyoruz, çünkü tarihi geçecek. Tarihi geçtikten sonra ürünleri satamayız. Bazı firmaları ikna ettik ancak bazı firmalarla görüşmelerimiz devam ediyor” diyen Osmanoğlu, son kullanma tarihi olan tüm ürünleri iade etmeyi umduklarının da altını çizdi.

