"Beyaz Saray Koronavirüs Görev Gücü", ABD'de koronavirüs tedbirleri uygulanırsa can kaybının 100 ile 240 bin arasında olacağını açıkladı. Tedbirler uygulanmazsa 2 milyon 200 bin kişinin can vereceği iddia edildi.

Washington ve Columbia üniversiteleri ile İngiltere'deki Imperial College uzmanları, Beyaz Saray'ın talebi üzerine bir tahmini can kaybı raporu sundu.

Beyaz Saray'a sunulan raporlarda, can kaybına ilişkin farklı öngörüler yer alıyor. Bazı raporlarda yaz boyunca can kaybının 38 ila 162 bin olacağı, bazılarında ise daha uzun bir zaman diliminde 2 milyon insanın hayatını kaybedeceği öngörülüyor.

Trump yönetimindeki Koronavirüs Görev Gücü ise, zaman aralığı belirtmeden 100 ile 240 bin arasında bir can kaybı yaşanacağını tahmin ediyor.

"Beyaz Saray acele etti"

Trump yönetiminden 3 yetkilinin ise, Başkan Yardımcısı Pence'in ve Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Robert Redfield'ın, bu öngörülere şüpheyle yaklaştıklarını aktardıkları belirtildi.

Trump yönetiminin bu öngörüsünü, 2 üniversitenin salgın uzmanlarının da doğru bulmadığı kaydediliyor. Beyaz Saray'ın acele ederek, üzerinde ek çalışma gerektiren ve önlemlerin ne kadar süreyle uygulayacağının hesaba katılmadığı planları kamuoyuna açıkladığı belirtiliyor.

Başka bir eleştiri ise, Trump yönetiminin öngördüğü en az 100 bin can kaybının ne kadarlık bir zaman diliminde gerçekleşeceğine dair somut bir bilgi sunulmaması.