Haber Giriş: Kaynak: Reuters
Almanya'da vaka sayısı 100 bini geçti
[Fotoğraf: Reuters]
Almanya'da koronavirüs vaka sayısı 103 bin 375'e, ölenlerin sayısı ise bin 810'a ulaştı.
Koronavirüs Avrupa'da hızla yayılmaya devam ediyor.
Vaka sayısı 100 binin üzerine çıkan ülkelere Almanya da eklendi. Ülkede vaka sayısı 24 saatte 3 bin 834 kişi arttı.
Toplam vaka sayısı 103 bin 375'e, ölenlerin sayısı ise bin 810'a ulaştı.
Dünya genelinde 1 milyon 348 bin 184 onaylanmış vaka var. Ölü sayısı ise 74 bin 808'e ulaştı.
En çok vakanın görüldüğü ABD'de ise 368 bin 376 vaka bulunuyor.
Etiketler: almanya vaka sayısı koronavirüs ölü sayısıSon Güncelleme: 7 Nisan 2020 Salı 09:24
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