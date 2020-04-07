Koronavirüs Avrupa'da hızla yayılmaya devam ediyor.

Vaka sayısı 100 binin üzerine çıkan ülkelere Almanya da eklendi. Ülkede vaka sayısı 24 saatte 3 bin 834 kişi arttı.

Toplam vaka sayısı 103 bin 375'e, ölenlerin sayısı ise bin 810'a ulaştı.

Dünya genelinde 1 milyon 348 bin 184 onaylanmış vaka var. Ölü sayısı ise 74 bin 808'e ulaştı.

En çok vakanın görüldüğü ABD'de ise 368 bin 376 vaka bulunuyor.