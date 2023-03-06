Uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenler için çalışmaların devam ediyor.

Van Emniyet Müdürlüğü, ilde 208 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini duyurdu.

Açıklamada, “Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 27 Şubat-5 Mart 2023 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; 1 kilo 656 gram esrar, 5 kilo 820 gram metamfatemin, 200 kilo 150 gram eroin, 1 kilo 240 gram afyon sakızı, 297 adet sentetik ecza ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddeler ile ilgili olarak 6 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapılmıştır” denildi.