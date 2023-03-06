Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi 09:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meteoroloji'den uyarı: Deprem bölgesindeki illerde fırtına bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, depremden etkilenen Hatay, Adana, Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Elazığ ve Kilis için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yaptı.
Rüzgarın rüzgarın Hatay, Adana'nın güney ve doğusu, Kahramanmaraş, Malatya ve Elazığ çevrelerinde kuvvetli ve zaman zaman fırtına (40-70 kilometre/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yer yer kuvvetli fırtınanın (70-90 kilometre/saat) olacağı tahmin ediliyor.
Fırtınanın sebep olacağı olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Etiketler: Meteoroloji Fırtına Hatay Kahramanmaraş Adana Malatya Gaziantep Elazığ Kilis
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