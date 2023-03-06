Rüzgarın rüzgarın Hatay, Adana'nın güney ve doğusu, Kahramanmaraş, Malatya ve Elazığ çevrelerinde kuvvetli ve zaman zaman fırtına (40-70 kilometre/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yer yer kuvvetli fırtınanın (70-90 kilometre/saat) olacağı tahmin ediliyor.

Fırtınanın sebep olacağı olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.