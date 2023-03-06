Kastamonu'da yangın: 3 ev, 1 samanlık, 1 traktör küle döndü
Kastamonu’da merkez ilçeye bağlı bir köyde çıkan yangında 3 ev, 1 samanlık ve 1 traktör yanarak kullanılamaz hale geldi. Elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Gece saatlerinde, merkeze bağlı Molla köyünde, Kadir Hüz isimi vatandaşa ait iki katlı evde yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın, bitiğinde bulunan Cevat Aksu ile Suat Bahçeci’nin evlerine de sıçradı.
Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde kontrol altına alınabildi.
3 ev, bir samanlık ve traktör küle döndü
Yangında Kadir Hüz, Cevat Aksu ve Suat Bahçeci’ye ait evler ile bir samanlık yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangında bir traktör de alevlerin arasında kalarak küle döndü.
Ekipler tarafından yapılan ilk belirlemelere göre yangının elektrik kontağından kaynaklandığı değerlendiriliyor.
İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.
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