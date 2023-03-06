Gece saatlerinde, merkeze bağlı Molla köyünde, Kadir Hüz isimi vatandaşa ait iki katlı evde yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, bitiğinde bulunan Cevat Aksu ile Suat Bahçeci’nin evlerine de sıçradı.

Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde kontrol altına alınabildi.

[Fotoğraf: İHA]

3 ev, bir samanlık ve traktör küle döndü

Yangında Kadir Hüz, Cevat Aksu ve Suat Bahçeci’ye ait evler ile bir samanlık yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangında bir traktör de alevlerin arasında kalarak küle döndü.

Ekipler tarafından yapılan ilk belirlemelere göre yangının elektrik kontağından kaynaklandığı değerlendiriliyor.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.

[Fotoğraf: İHA]