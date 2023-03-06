Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi 08:03Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bingöl'de 4,2 büyüklüğünde deprem
Bingöl'ün Solhan ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Bingöl'ün Solhan ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Sarsıntı, saat 07.57'de yerin 13,29 kilometre derinliğinde kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 6, 2023
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Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Solhan (Bingöl)
Tarih:2023-03-06
Saat:07:57:33 TSİ
Enlem:38.973 N
Boylam:41.021 E
Derinlik:13.29 km
Detay:https://t.co/hI8gFfLLlp@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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