Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Bingöl'ün Solhan ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sarsıntı, saat 07.57'de yerin 13,29 kilometre derinliğinde kaydedildi.