Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi 04:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Üsküdar'da iki katlı binada yangın
[Fotograf: DHA]
İstanbul Üsküdar'da iki katlı binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Güzeltepe Mahallesi Çamlıktepe Caddesi'ndeki 2 katlı bir binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, ev kullanılamaz halde geldi.
Ekiplerin yangının çıkış nedenine ilişkin çalışması sürüyor.
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