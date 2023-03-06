Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi 00:56Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Marketten alınan mantar 4 kişiyi zehirledi
Kırıkkale'de marketten alınan mantarı tüketen 3'ü çocuk 4 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Kırıkkale Sanayi Mahallesi'ndeki aynı evde yaşayan 3'ü çocuk 4 kişi, marketten alınan mantarı tükettikten sonra fenalaştı.
Yapılan ihbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kusma, karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetleri bulunan 4 kişi ambulanslarla Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Acil serviste yapılan tedavilerinin ardından müşahede altında tutulan 4 kişinin de sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Kırıkkale Gıda Zehirlenmesi
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