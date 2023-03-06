Şaban ayının 15'inci gecesi olan Berat Kandili 11 ayın sultanı Ramazan ayının da habercisi.

Günahlardan kurtuluş, af ve bağışlanma anlamına gelen Berat Kandili, bu gece idrak edilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt, berat gecesini af ve mağfiret gecesi olarak ihya edilmesi gerektiğini vurguladı.

Müslümanların bu geceyi ibadet ve dualarla geçirmesi tavsiyesinde bulundu. Bozkurt, ülkenin afet dönemi içinde olduğuna da dikkati çekti.

"Halkımızın, İslam dünyasının içinde bulunduğu sıkıntılardan kurtulması için Rabbimize dua etmeliyiz" dedi.

TRT 'Berat Kandili Özel' programını Kahramanmaraş'ta gerçekleştirecek. Özel yayın bugün saat 18.50'de TRT 1 ve TRT Radyo 1'de izleyici ve dinleyicilerle buluşacak.

TRT Kürdi ise 'Berat Kandili' programını Şırnak'tan yapacak. Şırnak'ın Cizre ilçesinde yapılacak 'Berat Kandili' programı bugün saat 20.15'te canlı yayınla TRT Kürdi'de ekrana gelecek.