Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi 09:31Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Van'da göçmen kaçakçılarına operasyon: 104 gözaltı
[Fotograf: DHA]
Van'da göçmen kaçakçılarına operasyon düzenlendi. 7 ayrı operasyonda 104 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda 27 Şubat-5 Mart tarihleri arasında 7 ayrı operasyon düzenlendi. 104 organizatör gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden 25'i tutuklandı.
Etiketler: Van İnsan Kaçakçılığı Düzensiz Göçmenler
Son Haberler
- 10:44
- 10:37
- 10:32
- 10:21
- 10:44
Sıradaki Haber
Kastamonu'da yangın: 3 ev, 1 samanlık, 1 traktör küle döndü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz