Haber Giriş: 31 Ocak 2022 Pazartesi 13:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da 174 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Van'da kamyonda yurda yasa dışı yollardan giren Afganistan uyruklu 174 düzensiz göçmen yakalandı. Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, Gevaş ilçesinde şüphe üzerine bir kamyonu durdurdu.
Kontrollerde kapalı kasa kamyonun havalandırma bacasından buhar çıktığını fark eden ekipler, yaptıkları aramada kasadaki karton kolilerin arkasına gizlenmiş Afganistan uyruklu 174 düzensiz göçmeni yakaladı.
Kamyon sürücüsü gözaltına alındı
Yasa dışı geçişi organize ettiği öne sürülen sürücü S.A. gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Van Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Van
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