Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, Gevaş ilçesinde şüphe üzerine bir kamyonu durdurdu.

Kontrollerde kapalı kasa kamyonun havalandırma bacasından buhar çıktığını fark eden ekipler, yaptıkları aramada kasadaki karton kolilerin arkasına gizlenmiş Afganistan uyruklu 174 düzensiz göçmeni yakaladı.

Kamyon sürücüsü gözaltına alındı

Yasa dışı geçişi organize ettiği öne sürülen sürücü S.A. gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Van Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek.