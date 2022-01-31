Haber Giriş: 31 Ocak 2022 Pazartesi 13:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Esenler'de apartmanda yangın: 1 ölü
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'un Esenler ilçesinde bir apartmanın çatı katında çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.
Nene Hatun Mahallesi 175 Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Sağlık ekipleri, yangın nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
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