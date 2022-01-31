İl Emniyet Müdürlüğü ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekipleri, kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyonlara devam ediyor.

Geçen hafta düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 60 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Aramalarda 5 uzun namlulu silah, 1 tabanca, 6 şarjör, 97 fişek, 58,11 gram eroin, 2,62 gram metamfetamin, 9 sentetik ecza maddesi, 19 bin 543 paket kaçak sigara ve 1020 elektronik sigara ele geçirildi.

Şüphelilerden 2'si tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, resmi belgede sahtecilik suçundan yakalanan 26 zanlı da yasal işlem yapılmak üzere ilgili birimlere teslim edildi.