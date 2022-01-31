Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

İlçede bir tırda yapılan arama yapan ekipler, depo kısmına gizlenmiş 201 kilo 200 gram eroin ele geçirdi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.