Haber Giriş: 31 Ocak 2022 Pazartesi 12:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hakkari'de 201 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir tırın deposuna gizlenmiş 201 kilo 200 gram eroin ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.
İlçede bir tırda yapılan arama yapan ekipler, depo kısmına gizlenmiş 201 kilo 200 gram eroin ele geçirdi.
Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Uyuşturucu Narkotik
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