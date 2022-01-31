Haber Giriş: 31 Ocak 2022 Pazartesi 12:44Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Konya'da 4,2 büyüklüğünde deprem
AFAD'ın verilerine göre, Konya'nın Meram ilçesi merkezli 4,2 büyüklüğünde deprem oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12.30'da Konya'nın Meram ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 31, 2022
Büyüklük : 4.2 (Mw)
Yer : Meram (Konya)
Tarih-Saat : 31.01.2022, 12:30:35 TSİ
Enlem : 37.8706 N
Boylam : 32.1135 E
Derinlik : 6.99 km
Detay : https://t.co/IqryjwmfPq@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Depremin 6,99 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Etiketler: AFAD Deprem Konya Son Dakika
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