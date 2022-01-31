Haber Giriş: 31 Ocak 2022 Pazartesi 13:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trenin çarptığı minibüsten son anda kurtuldu
Denizli'de, yolcu treninin çarptığı minibüsten atlayan sürücü, kazadan son anda kurtuldu. O anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Karla kaplı yoldan çıkan minibüs, Pamukkale ilçesindeki Pınarkent Mahallesi'nden geçen tren raylarının üzerinde mahsur kaldı.
Sürücü Sefa Çalık, çekici çağırıp araçta beklemeye başladı.
İzmir-Isparta seferini yapan yolcu treni yaklaşıncaya kadar minibüsten inmeyen sürücü, tren çarpmadan saniyeler önce aracından atlayıp kazadan kurtuldu.
Kaza nedeniyle yaklaşık 90 dakika bekleyen tren, daha sonra seferini tamamladı.
Güvenlik kamerası kayıtlarında sürücünün tren çarpmadan çok kısa süre önce araçtan atlayarak kazadan kurtulması yer alıyor.
Etiketler: Trafik Kazası
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