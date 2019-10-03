Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, 2 Ekim'de, haksız kazanç sağlamak amacıyla, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik operasyon düzenlendi.

Narkotik Madde Arama Köpeği Lisa ile birlikte belirlenen adreste yapılan detaylı aramada samanlıkta, saman çuvallarının arasına ve aracın yakıt deposuna zulalanmış vaziyette 643 paket halinde toplam 331 kilo 160 gram eroin ele geçirildi.

Operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

Kaynak: TRT Haber