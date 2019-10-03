Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığının (AFAD) internet sitesindeki açıklamaya göre, Akdeniz'de, Rodos Adası'nın kuzey doğusu açıklarında 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 07.44'te yaşanan ve Türkiye'den de hissedilen deprem yerin 6,4 kilometre derinliğinde yaşandı. Sarsıntı, Muğla'nın Ortaca, Dalaman, Fethiye ve Marmaris ilçelerinden yakından hissedildi.

Muğla Valisi Esengül Civelek, bölgede herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını söyledi.

Kandilli Rasathanesi'nde ise deprem 5,1 büyüklüğünde olarak kaydedildi.

Kaynak: TRT Haber