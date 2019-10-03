Balkonda otururken silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı03 Ekim 2019 Perşembe 05:02 - Son Güncelleme 03 Ekim 2019 Perşembe 04:47
Adana’da evinin balkonunda oturan Ferhat Ç., kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucunda ağır yaralandı.
Merkez Seyhan ilçesi Gülbahçe Mahallesi'ndeki evinin balkonunda oturan Ferhat Ç'ye yoldan geçen ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araçtan av tüfeğiyle ateş açıldı.
Açılan ateşte Ferhat Ç. vücuduna isabet eden saçmalar nedeniyle ağır yaralandı.
Özel bir hastaneye götürülen Ferhat Ç, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Çevrede güvenlik önlemi alındı
Terör olayların yoğun yaşandığı bir mahalle olmasından dolayı, olası bir saldırıya karşı özel harekat timleri ve terörle mücadele polisleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme polisleri, av tüfeğine ait 3 adet boş kartuş buldu.
Polis, olayı gerçekleştiren şüphelileri bulmak için geniş çaplı araştırma başlattı.
Kaynak: AA, İHA