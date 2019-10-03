Daha önce belediyede çalıştığı öğrenilen Sinan B'nin, Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Akış Serintürk'ün odasına girmesinin ardından ikili arasında tartışma çıktı.

Sinan B, kurusıkı tabancasıyla Serintürk ve odadaki diğer kişileri rehin aldı.

Belediye binasına giren polisleri fark eden Sinan B, önce Serintürk'ü, daha sonra ise diğer kişileri bırakıp polise teslim oldu.

Öte yandan, geçen yıl, belediyede sözleşmeli olarak çalışan saldırganın, kendi isteği ile istifa ettiği öğrenildi.

Sabıkası bulunan saldırganın, yeniden işe alınmak istediği için bu olayı gerçekleştirdiği iddia ediliyor.

Kaynak: AA, TRT Haber