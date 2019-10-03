Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütü mensuplarının aileleriyle görüşülerek, çocuklarının güvenlik güçlerine teslim olmalarını sağlamak amacıyla çalışmalar yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda, kandırılarak terör örgütü PKK/KCK ile işbirliği içerisinde olan THKP-C/MLSPB terör örgütüne katıldığı tespit edilen örgüt mensubunun, ailesi ve kendisiyle yürütülen ikna çalışması neticesinde Şırnak'ın Habur Sınır Kapısı'ndan teslim olduğu kaydedildi.

Teslim olan örgüt üyesi, Muş Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kaynak: AA