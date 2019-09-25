Son dönemde terör örgüte yönelik yürütülen başarılı operasyonlar örgütten kaçışları da artırdı.

Son 3 yılda 526 PKK'lı terörist ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim oldu.

Halen bin 397 aile ile görüşmeler ve ikna faaliyetleri devam ediyor.

Örgüte katılım sayısında büyük düşüş

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre son 5 yılda 4 bin 967 kişi terör örgütüne katılım gerçekleştirdi. Bunlardan 2 bin 270'inin 18 yaş altında çocuk olduğu tespit edildi.

2015 yılında 3 bin 882 olan örgüte katılım sayısı ise 2019 yılında 87'ye kadar geriledi.

Kaynak: TRT Haber