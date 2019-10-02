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İstanbul'da kaçak papağan operasyonu: 2 gözaltı02 Ekim 2019 Çarşamba 20:45 - Son Güncelleme 02 Ekim 2019 Çarşamba 20:51
İstanbul'da düzenlenen operasyonda, yurda kaçak yollarla sokulan değişik cinslerde 45 papağan ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı.
[Fotoğraf: İHA ]
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bulgaristan'dan kaçak yollarla çok sayıda papağan getirildiğini tespit etti.
Kuşların İstanbul'da dağıtımının yapılacağı yönünde bilgiler elde eden ekipler, Bulgaristan plakalı bir aracı Mahmutbey Gişeleri'nde durdurdu.
Araçta yapılan aramada, değişik cinslerde 45 papağan bulundu. Ekipler, araçlarına el koyduğu iki şüpheliyi gözaltına aldı.
Kaynak: AA, İHA
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