Binlerce Yozgatlı, Dünya şampiyonu olan hemşehrisi Rıza Kayaalp'i karşılamak için meydana koştu. Mehter takımı zafer marşları çaldı. Yozgat'ta dünya şampiyonu Kayaalp rüzgarı esti.

"Yine bir rekor kırarak memleketime geldim"

Grekoromen stilde 4 kez dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk güreşçi olan Rıza Kayaalp, memleketi Yozgat'ta büyük coşku ile karşılandı.

Valilik meydanı onu karşılamak için gelen Yozgatlılarla doldu taştı.

Şampiyon Kayaalp de memleketinde olduğu için mutluydu:

"5 ay önce 9. Kez Avrupa Şampiyonu olarak buraya gelmiştim ve Türkiye tarihinde bir rekor kırmıştım. Şimdi de 4. kez dünya şampiyonu olarak yine bir rekor kırarak memleketime geldim. Bu karşılamada siz değerli öğrencileri gördüğüm için de çok mutlu oldum."

"En büyük hedefim 2020 Tokyo Olimpiyatları'nı kazanmak"

Kayaalp, sonraki dönem için hedeflerini de Yozgatlılarla paylaştı:

"En büyük hedefim de 2020 Tokyo Olimpiyatları’nı kazanmak. İnşallah onu da kazanırsam bütün koleksiyonum tamamlanmış olacak."

Okunan duaların ardından Kayaalp ve annesine çiçek verildi.

Kaynak: TRT Haber