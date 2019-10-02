Eski Danıştay üyesi Hamza Eyidemir'in, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanmasına devam edildi. İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmaya tutuklu sanık Eyidemir ile avukatı katıldı.

Daha önce itirafçı olarak etkin pişmanlıktan yararlanan ve tahliye olan, yargılama sırasında ise tekrar tutuklanan eski Danıştay üyesi Hamza Eyidemir, esas hakkındaki savunmasında suçlamaları kabul etmedi.

İtirafçı olarak verdiği ifadeleri reddeden Eyidemir, daha sonra bu beyanlarını değiştirdiğini hatırlattı.

Eyidemir, ifadelerinin yanlış yazıldığını, değiştirildiğini, ifadesini alan savcı hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

"Danıştayda örgütün ne yaptığını herkes biliyordu, benim beyanlarım mahrem bilgi değildi" diyen Eyidemir, örgüt üyesi olmadığını iddia etti.

Sanık Eyidemir, FETÖ toplantılarına katılmadığını, somut eyleminin bulunmadığını savundu.

Eski Danıştay üyesi Hamza Eyidemir ile sanık avukatının savunmalarını tamamlamaları üzerine duruşmaya ara verildi.

Karar

Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin oy birliğiyle aldığı karar, heyete başkanlık yapan daire üyesi Abdurrahman Orkun Dağ tarafından açıklandı.

Hamza Eyidemir'e FETÖ üyeliğinden Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2'nci maddesi gereğince alt sınırdan uzaklaşarak 6 yıl hapis cezası veren mahkeme heyeti, terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca cezayı 9 yıla çıkardı.

Eyidemir'in cezasında yargılama sırasında pişmanlık gözlenmediği gerekçesiyle TCK'nin 62. maddesindeki indirimi uygulamayan mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Bu karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor. Temyiz istemini, Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.

Kaynak: AA