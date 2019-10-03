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Ankara'da dernek ve lokallere asayiş denetimi: 2 iş yeri mühürlendi03 Ekim 2019 Perşembe 06:46 - Son Güncelleme 03 Ekim 2019 Perşembe 06:46
Ankara'da dernek ve lokallere yönelik gerçekleştirilen asayiş denetimlerinde 2 ruhsatsız mekan mühürlendi, amaç dışı faaliyet yürüten 3 adrese ise para cezası kesildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, il genelindeki lokal ve derneklere yönelik asayiş uygulaması gerçekleştirdi.
Eş zamanlı olarak düzenlenen uygulamada ekipler, 28 farklı adrese girerek arama yaptı ve denetimlerde bulundu.
Uygulama sonucunda ekipler, isimsiz ve ruhsatsız bir iş yeri ile tabelasız faaliyet yürüten bir iş yeri tespit etti. Ruhsatsız olduğu belirlenen bu iki adres, zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.
Ayrıca, amaç dışı faaliyet yürüttüğü tespit edilen 3 iş yerine de para cezası kesildi.
Kaynak: İHA, DHA