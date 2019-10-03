Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, il genelindeki lokal ve derneklere yönelik asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Eş zamanlı olarak düzenlenen uygulamada ekipler, 28 farklı adrese girerek arama yaptı ve denetimlerde bulundu.

Uygulama sonucunda ekipler, isimsiz ve ruhsatsız bir iş yeri ile tabelasız faaliyet yürüten bir iş yeri tespit etti. Ruhsatsız olduğu belirlenen bu iki adres, zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

Ayrıca, amaç dışı faaliyet yürüttüğü tespit edilen 3 iş yerine de para cezası kesildi.

Kaynak: İHA, DHA