Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma 18:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da 112 kilo 678 gram esrar ele geçirildi
[Fotograf: AA]
Van'ın Başkale ilçesinde araziye gizlenmiş 112 kilo 678 gram esrar bulundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte "uyuşturucu imal ve ticareti" suçuyla mücadele çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 6. Hudut Tugay Komutanlığı ile koordineli olarak Başkale ilçesi kırsalında yapılan aramada, araziye gizlenmiş 112 kilo 678 gram esrar ele geçirildi.
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Etiketler: Van Uyuşturucu
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