Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma 17:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da fabrikada patlama: 2 işçi yaralı
[Fotograf: DHA]
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, tencere, çatal ve bıçak üretimi yapılan fabrikada meydana gelen patlamada 2 işçi yaralandı.
Türkgücü Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan fabrikanın parlatma bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama oldu.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Patlama nedeniyle 2 işçi yaralandı.
Yaralılar, arkadaşları tarafından Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ve itfaiye ekipleri fabrikada inceleme yaptı.
Etiketler: Tekirdağ
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