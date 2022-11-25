Yapımına 2015 yılında başlanan Giresun’u Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçeleriyle Sivas iline bağlayan 2 bin 200 metre rakımlı Eğribel geçidinde inşa edilen her biri 5 bin 900 metre uzunluğunda olan çift tüplü Eğribel Tüneli’nin geçen yıl olduğu gibi bu kış mevsiminde de kar düştüğünde bir tüpünün çift yönlü olarak ulaşıma açılması bekleniyor.

Türkiye’nin en uzun üçüncü tüneli olma özelliğine sahip Eğribel Tüneli'nin ulaşıma açılmasıyla birlikte mevcut mesafe 6,5 kilometre, seyahat süresi de yaklaşık 30 dakika kısalacak.