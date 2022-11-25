Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma 16:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bartın'da sağanak yolları göle çevirdi
[Fotograf: AA]
Bartın'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı yollarda ulaşım güçlükle sağlandı.
Kentte dün geceden bu yana süren ve etkisini giderek artıran sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu.
Orduyeri Mahallesi'nde kapanma noktasına gelen yolda araçlar güçlükle seyrediyor.
Yağış dolayısıyla zor anlar yaşayan sürücüler, kent merkezindeki bazı yollarda da ilerlemekte güçlük çekiyor.
Belediye ve Karayolları ekipleri, tıkanan mazgalları temizleyerek suyu tahliye etmeye çalışıyor.
Etiketler: Bartın Hava Durumu Meteoroloji Sağanak
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