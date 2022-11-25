Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kurulan semt pazarında balık tezgahlarını süsleyen hamsi 25 liradan alıcı buldu. Pazarın başladığı ilk saatlerde 30 liradan satılmaya başlayan hamsi, fazla alıcı bulmayınca 25 liraya indi.

Fiyatların lodos sebebiyle yükseldiğini söyleyen balıkçılar ise masrafların arttığını ifade ederek havaların düzelmesiyle balık fiyatlarında azalmanın olacağını aktardı.

Balıkçı Mustafa Koltuk ise, “Hamsinin kilosu bugün 25 lira. Lodos olmasaydı kilosu 15-20 liraya giderdi. Halk yesin, tüketsin. Balık çoğalsın, halk yesin. Bugün İstanbul’dan çinekop aldım. 16 kilo var dediler, 1200 liraya aldım. Tarttım 13 kilo çıktı. Bize de yazık günah. Ondan sonra '100 lira' diyoruz, 'neden bu kadar pahalı' diyorlar. Ama biz onların dediğini kabzımallara diyemiyoruz” dedi.

[Fotoğraf: İHA]