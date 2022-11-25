Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma 15:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meteoroloji'den kuvvetli fırtına uyarısı
Meteoroloji'den Doğu Karadeniz ve Akdeniz'in bazı kesimleri için kuvvetli fırtına uyarısında bulunuldu. Yetkililer, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'in batısında rüzgarın bugün akşam saatlerinden sonra batı ve kuzeybatıdan, doğusunda yarın öğle saatlerinden itibaren batı ile güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şiddetinde esmesinin öngörüldüğü belirtildi.
Fırtınanın pazar günü batıda sabah, doğuda öğlen etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Antalya Körfezi'nde ise rüzgarın günün ilk saatlerinden itibaren kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde eseceği, öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
Yetkililer, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.
Etiketler: Meteoroloji Fırtına
Son Haberler
- 16:41
- 16:35
- 16:33
- 16:13
- 16:40
Sıradaki Haber
Düzce'deki depremde minberi yıkılan camide cuma namazı kılındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz