Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma 15:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de aranan kişilere hava destekli operasyon: 29 gözaltı
İzmir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve farklı suçlardan arananlara yönelik hava destekli operasyonda 29 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi koordinasyonunda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve farklı suçlardan arananların yakalanmasına yönelik kent genelinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Özel harekat polislerinin yanı sıra 116 ekipten oluşan 295 polisin katıldığı, helikopter destekli baskınlarda, "kasten adam öldürme ve yaralama", "hırsızlık", "yağma", "uyuşturucu ticareti", "uyuşturucu bulundurma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "silahla tehdit" ve "başkasına ait banka kartını izinsiz kullanma" suçlamalarıyla aranan 29 kişi yakalandı.
Etiketler: İzmir
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