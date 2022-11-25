Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma 14:24Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Amasra'da dalgaların boyu 4 metreyi buldu, balıkçılar denize açılamadı
[Fotograf: DHA]
Bartın'ın Amasra ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle balıkçılar denize açılamadı. Kıyıya vuran dalgaların boyu yaklaşık 4 metreyi buldu.
Kentte saatteki hızı 45 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle denizde dalgalar oluştu.
Amasra Küçük Liman'da duvarlara çarpan dalgaların boyu yaklaşık 4 metreyi buldu. Küçük limanda vatandaşlar kayalara çarparak yükselen dalgaları cep telefonuna kaydetti.
[Fotoğraf: DHA]
Vatandaşlar zaman zaman dalgalar nedeniyle zor anlar yaşadı. Balıkçı tekneleri limana demirledi. Balıkçılar, halatları sağlamlaştırarak, teknelerinin hasar görmesini engellemeye çalıştı.
Amasra Belediyesi, anonslar yaparak kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.
[Fotoğraf: DHA]
Etiketler: Bartın
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