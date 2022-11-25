Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte düzensiz göçle mücadele çalışmaları devam ediyor.

Kocaeli ve çevre illerde güvenlik güçlerince yakalanan 32 düzensiz göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından sınır dışı edildi.