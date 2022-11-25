Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma 14:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
32 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kocaeli'de yurda yasa dışı yollarla giren 32 yabancı uyruklu ülkelerine gönderildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte düzensiz göçle mücadele çalışmaları devam ediyor.
Kocaeli ve çevre illerde güvenlik güçlerince yakalanan 32 düzensiz göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından sınır dışı edildi.
Etiketler: Kocaeli Düzensiz Göçmenler
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