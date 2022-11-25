Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma 12:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan sınırında yasa dışı geçiş yapan 15 kişi yakalandı
[Fotograf: TRT Haber]
Türkiye'den Yunanistan'a ve Yunanistan'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 15 kişi yakalandı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a ve Yunanistan'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 15 kişinin yakalandığını açıkladı.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a ve Yunanistan’dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 15 kişiyi daha yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 7’sinin FETÖ, 1'inin PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."
Etiketler: Edirne Sınır Güvenliği
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