Yenimahalle ilçesi Şentepe Burç Mahallesi Sorgun Caddesi'nde bulunan 10 katlı bir binanın giriş katındaki elektrik odasında saat 06.00 sıralarında, ilk belirlemelere göre elektrik kontağından yangın çıktı. Alevler binanın havalandırma ve kablo kanallarından kısa sürede çatıya ulaştı.

Bina sakinleri ve çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ile 112 Acil Servis ekipleri olay yerine geldi. Yangının bulunduğu binada oturanlar kısa sürede tahliye edilirken çevredeki sokaklar araç trafiğine kapatıldı. Şentepe teleferik hattının binanın yakınından geçmesi nedeniyle seferlere bir süre ara verildi.

Yangın sırasında dumandan etkilenen 5 bina sakini, komşuları ve sağlık ekiplerinin yardımıyla apartmandan çıkarılarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. İki kişi ilk müdahalenin ardından taburcu edilirken tedavilerine devam edilen 3 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangında binanın çatı ve üst katlarında hasar meydana geldi.

Yangının çıktığı binanın 8. katında ikamet eden Murat Sarıtaş, sabah saatlerinde duman kokusuyla uyandığını belirterek, çocuklarına ve komşulara haber verdiğini söyledi. Dumandan etkilenmemek için binayı terk ettiklerini ifade eden Sarıtaş, "Çok şükür can kaybımız yok, iyiyiz." dedi.

Kuşunu ve kedisini bırakmadı

Aynı binanın 9 katında yaşayan Ahmet Sarıkaya ise sabah asansörde alevleri gördüğünü belirterek, "Annem kapıyı açtı, her yer duman, nefes alamıyoruz. Muhabbet kuşumu ve kedimi alarak kendini dışarı attım." diye konuştu

Bina yöneticisi Halil Özcan da yangının elektrik odasında başladığını ve havalandırma kanallarından çatıya ulaştığını söyledi. Dumandan etkilenen komşularının hastaneye kaldırıldığını ifade eden Özcan şunları kaydetti:

"8. katta oturuyorum, sabah evdeydik, komşularımıza haber vererek bütün binayı tahliye etmeye çalıştık. Bir komşumuz kaldı, onu çıkaramadık, itfaiye ve sağlık ekipleri onlara müdahale etti. Diğer komşularımız iyi."

Şentepe İtfaiyesi ekiplerinin, binanın yüksek katlı olması nedeniyle müdahalede yetersiz kaldığını anlatan Özcan, "Ekipmanları yetersizdi. Burası yüksek kat olduğu için merdiven uzunluğu yetişmedi. Dolayısıyla merkezden tekrar destek beklendi. Bu esnada yangın daha da büyüdü, bununla ilgili gerekli çalışmaları yetkililerden talep ediyoruz." dedi.