Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Düzce'de meydana gelen 5.9'luk depremde hasar alan binalarla ilgili bilgi paylaştı.

Bakan Kurum, Düzce'de 70'e yakın hasar tespitinin yapıldığını açıkladı.

Kurum, "Düzce genelinde acil yıkılacak ve ağır hasarlı 71 bina 134 bağımsız bölüm tespit edildi… Şu an itibariyle toplamda 4 bin 316 bina ve 15 bin bağımsız bölümde hasar tespit çalışmaları yapılmış oldu" dedi.

Kurum, Gölyaka'da 2, merkezde ise 4 bina için acil yıkım kararı alındığını açıkladı.

Murat Kurum sözlerine şöyle devam etti:

"Sahada 600'ü aşkın hasar tespit çalışması yürüten arkadaşımız var… Vatandaşlarımız, bugüne kadar yapmış olduğumuz hasar tespit çalışmalarını ‘e-Devlet’ üzerinden veya 'hasartespit.csb.gov.tr' adreslerinden öğrenebilirler. Evleri az hasarlı veya hasarsız olarak tespit edilen vatandaşlarımız evlerine girebilirler. Evleri ağır hasarlı vatandaşlarımız evlerine giremeyecekler. İller Bankası Genel Müdürlüğümüz eliyle şu an için belediyelerimize 10 milyon lira kaynak aktarıldı. İzmir’de, Elazığ’da, Malatya’da olduğu gibi Düzce’mizde de vatandaşlarımızın yanında olacağız"