Kentte önceki gece yaşanan depremin ardından panikle dışarı çıkan ve hasarlı olduğu için evlerine giremeyenler, AFAD ekiplerince Anıt Park ve Millet Bahçesi'ne kurulan çadırlara yerleşti.

Depremin merkez üssü Gölyaka ilçesi ile Cumayeri, Kaynaşlı ve Çilimli ilçelerinde de evine giremeyen vatandaşlar park alanlarına yerleştirilen çadırlarda ve spor salonlarında geceyi geçirdi.

[Fotoğraf: DHA]

Kentte yaklaşık 1000 çadır kuruldu

Aileleriyle çadırlarda kalan vatandaşlara AFAD görevlilerince elektrikli ısıtıcı, battaniye ve mat verildi.

Günün ağarmasıyla vatandaşlara Türk Kızılay ve sivil toplum kuruluşları tarafından kahvaltı ikram edildi.

[Fotoğraf: DHA]

Vatandaşların kentte kurulan yaklaşık 1000 çadırda ve spor salonlarında bekleyişi sürüyor.

Soylu, çadır kentleri ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sabahın erken saatlerinde depremin merkez üssü olan Gölyaka ilçesinde incelemelerde bulundu. Burada ilk olarak AFAD yetkilileri ile görüşen Bakan Soylu, daha sonra kentte kurulu olan çadır kentleri ziyaret etti.

[Fotoğraf: DHA]

Yetkililerden bilgi alan Bakan Soylu, geceyi çadırda geçenlerle bir süre sohbet ettikten sonra alandan ayrıldı.

Bakan Kurum da hasarlı evleri inceledi

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, hasar gören binalarda incelemelerde bulundu.

Bakan Kurum ilk olarak, Gümüşova Hükümet Konağı'nda muhtarlarla bir araya geldi. Kurum, daha sonra Gümüşova ilçesine bağlı Kıyıköy'e geçti. Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Kurum, Kıyıköy ve Kışla köylerinde hasarlı evlerde incelemelerde bulundu. Kışla köyünde evi ağır hasar gören Hasan Yak'a konteyner temini için yetkililere talimat veren Kurum, vatandaşların taleplerini dinledi.

[Fotoğraf: DHA]

Bakan Kurum, depremden etkilenen Cumayeri'nde de muhtarlarla buluştu. Depremin ardından bölgede bulunan Kurum, Cumayeri Kapalı Pazar Alanı'nda ilçedeki muhtarlarla toplantı yaptı ve taleplerini dinleyerek not aldı. Bakan Kurum, daha sonra ilçede hasar gören binalarda incelemelerini sürdürdü.

[Fotoğraf: DHA]

Hasar tespit çalışmaları sürüyor

Öte yandan, ekiplerin bölgede hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Hasar gören binalar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerince inceleniyor.

Çalışmalar sonunda konut sahiplerine hasar durumuna ilişkin bilgi verilecek.

[Fotoğraf: DHA]

Deprem sonucu derin çatlaklar oluştu

Depremde hasar gören ev ve iş yerlerinin yanı sıra Büyük Melen Çayı yakınlarında göletin etrafındaki toprak alanda çatlaklar oluştuğu gözlendi.

[Fotoğraf: DHA]

Gölyaka'ya 8 kilometre uzaklıktaki alanda meydana gelen çatlakların yaklaşık 15 metre uzunluğunda ve 40 santimetre derinliğinde olduğu görüldü.

[Fotoğraf: DHA]